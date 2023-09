Apéro Paysan Terres de Cirque 15 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Terre de Cirque

Une immersion artistique sur le pays de Châlons

Le projet :

Dans le cadre de leur association, Le PALC invite la compagnie Cabas à mener un travail artistique sur le Pays Châlonnais, autour de ce qui fonde aujourd’hui une partie de l’identité économique (l’agriculture) et culturelle (les arts du cirque) de ce territoire.

Le point de départ de ce projet est de mettre en perspective les techniques de corps et de travail mobilisées dans les activités agricoles avec celles déployées et incorporées dans les arts du cirque afin de construire un récit autour de la conversation gestuelle entre deux mondes a priori éloignés : le monde paysan et le monde circassien.

Trois axes forts vont dessiner les contours de ce projet immersif :

– Faire résonner les gestes des métiers agricoles et des métiers du cirque.

– Permettre des rencontres et expérimentations sensibles de certains acteurs de ces milieux.

– Créer une trace vidéo et vivante de cette aventure.

Nous vous invitons à venir découvrir le travail artistique et les recherches menées durant ces 3 semaines autour d’un apéro paysan au Mur du Grand Jard où des interventions artistiques et circassiennes ponctueront cette soirée. L’occasion de passer un moment convivial, de célébrer la rencontre, la découverte de produits locaux mais aussi un moment pour faire une surprise, un cadeau, un geste artistique avec nos hôtes, une résonance unique et éphémère dans cette conversation.

Tout public..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 23:00:00. .

15 Rue de Fagnières Salle Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Land of Circus

Artistic immersion in the Châlons region

The project :

As part of their association, Le PALC has invited Compagnie Cabas to carry out an artistic project in the Châlonnais region, focusing on the economic (agriculture) and cultural (circus arts) identity of the area.

The starting point of this project is to put into perspective the techniques of body and work mobilized in agricultural activities with those deployed and incorporated in the circus arts, in order to build a narrative around the gestural conversation between two a priori distant worlds: the farming world and the circus world.

This immersive project will focus on three key themes:

– Bringing together the gestures of farming and circus arts.

– Enable sensitive encounters and experimentation with some of the players in these environments.

– Create a living video record of this adventure.

We invite you to come and discover the artistic work and research carried out over these 3 weeks at a farmers? aperitif at the Mur du Grand Jard, where artistic and circus interventions will punctuate the evening. It’s an opportunity to spend a convivial moment, to celebrate encounters and the discovery of local products, but also a moment to make a surprise, a gift, an artistic gesture with our hosts, a unique and e?phe?me?r resonance in this conversation.

Open to all.

Tierra de circo

Inmersión artística en la región de Châlons

El proyecto :

En el marco de su asociación, Le PALC ha invitado a la Compagnie Cabas a realizar un proyecto artístico en la región de Châlonnais, centrado en la identidad económica (agricultura) y cultural (artes circenses) de la zona.

El punto de partida de este proyecto es poner en perspectiva las técnicas corporales y de trabajo utilizadas en las actividades agrícolas con las desplegadas e incorporadas en las artes circenses, con el fin de construir una narrativa en torno a la conversación gestual entre dos mundos aparentemente distantes: el mundo agrícola y el mundo del circo.

Este proyecto inmersivo se centrará en tres temas clave:

– Acercar los gestos de la agricultura y las artes circenses.

– Permitir encuentros y experimentos sensibles con algunos de los protagonistas de estos entornos.

– Crear un registro de vídeo vivo de esta aventura.

Le invitamos a venir a descubrir el trabajo artístico y de investigación realizado a lo largo de estas 3 semanas durante un aperitivo campesino en el Mur du Grand Jard, donde los espectáculos artísticos y circenses puntuarán la velada. Es la ocasión de pasar un momento de convivencia, de celebrar encuentros y el descubrimiento de productos locales, pero también de hacer una sorpresa, un regalo, un gesto artístico con nuestros anfitriones, una resonancia única y ecléctica en esta conversación.

Abierto a todos.

Land des Zirkus

Eine künstlerische Immersion über das Land von Châlons

Das Projekt :

Im Rahmen ihrer Partnerschaft lädt Le PALC die Compagnie Cabas ein, eine künstlerische Arbeit im Pays Châlonnais durchzuführen, die sich mit dem befasst, was heute einen Teil der wirtschaftlichen (Landwirtschaft) und kulturellen (Zirkuskünste) Identität dieses Gebiets begründet.

Ausgangspunkt dieses Projekts ist es, die in der Landwirtschaft mobilisierten Körper- und Arbeitstechniken mit denen der Zirkuskünste in Verbindung zu bringen, um eine Erzählung über die gestische Konversation zwischen zwei auf den ersten Blick entfernten Welten zu konstruieren: der Welt der Bauern und der Welt der Zirkuskünstler.

Drei starke Achsen werden die Konturen dieses immersiven Projekts abzeichnen:

– Die Gesten der landwirtschaftlichen Berufe und der Zirkusberufe zum Klingen bringen.

– Begegnungen und sensible Experimente mit bestimmten Akteuren dieser Bereiche ermöglichen.

– Eine lebendige Videoaufzeichnung dieses Abenteuers erstellen.

Wir laden Sie ein, die künstlerische Arbeit und die während dieser drei Wochen durchgeführten Recherchen bei einem Bauern-Apéro an der Mur du Grand Jard zu entdecken, wo künstlerische und zirzensische Interventionen den Abend untermalen werden. Es ist eine Gelegenheit, einen geselligen Moment zu verbringen, die Begegnung zu feiern, lokale Produkte zu entdecken, aber auch ein Moment, um eine Überraschung, ein Geschenk, eine künstlerische Geste mit unseren Gästen zu machen, eine einzigartige und epische Resonanz in diesem Gespräch.

Für alle Altersgruppen.

