Journée réflexive et festive autour de l’interculturalité organisée par la Cie Système B et les Villes de Nantes et Saint-Herblainà l’occasion de la publication de la thèse de Gwenael Quiviger – « L’approche interculturelle en travail social dans un quartier prioritaire, regard socio-anthropologique à partir de l’exemple du Bal de Bellevue » PROGRAMME :14h00 à 18h00- Restitution technique sur l’approche interculturelle en travail social- Table ronde n°1 : En quoi le vocabulaire et l’imaginaire arboricole du Bal de Bellevue peut servir d’outil de lien social pour rassembler les habitants autour d’un projet commun ? Comment la notion d’Arbre, à Bellevue, en milieu urbain, fait vivre un imaginaire commun ?- Table ronde n°2 : En quelle mesure l’artistique est-il sous-estimé comme outil de prise en compte des cultures des personnes impliquées dans nos projets culturels et sociaux ?- Verre de l’amitié accompagné par Marca Sudaca (musique latine) 20h00 à 23h00- Duo Hip-Noz, fest-noz- Le Bal de Bellevue, musique et danse du monde Événement GRATUIT et OUVERT À TOUTES ET TOUS Vendredi 24 novembre de 14h00 à 23h00 Carré des services, rue d’Arras à Saint-Herblain, arrêt « Romanet » 06 95 14 76 85 / cie.systeme.b@gmail.com Bar sur placeParticipation aux tables rondes sur inscriptionRepas sur réservation pour les participants et public des tables rondes

15, Rue d'Arras, Saint-Herblain (44) 15, Rue d'Arras, 44800 Saint-Herblain, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

