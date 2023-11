Exposition « Nu » de Raphaël Thierry 15 rue Danton L’Isle-sur-la-Sorgue, 5 octobre 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

L’Isle-sur-la-Sorgue,Vaucluse

Exposition « Nu » de Raphaël Thierry à la .4rtgallery au coeur de l’Isle-sur-la-Sorgue. Peintures, fusains et croquis sont à découvrir dans cette galerie de plus de 200m2..

2023-10-05 fin : 2023-02-04 . .

15 rue Danton

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nude » exhibition by Raphaël Thierry at .4rtgallery in the heart of Isle-sur-la-Sorgue. Paintings, charcoals and sketches are on show in this 200m2 gallery.

Exposición « Desnudo » de Raphaël Thierry en .4rtgallery, en el corazón de Isle-sur-la-Sorgue. Pinturas, carboncillos y bocetos se descubren en esta galería de más de 200m2.

Ausstellung « Nu » von Raphaël Thierry in der .4rtgallery im Herzen von L’Isle-sur-la-Sorgue. Gemälde, Zeichenkohle und Skizzen sind in dieser über 200m2 großen Galerie zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse