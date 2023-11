Tournoi de Volley-ball – Téléthon 15, rue Champlain Nexon, 7 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon et dans le but de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, un Tournoi de Handball est organisé à Nexon. Inscritpion 5€ sur place. Ouvert à tous. Toutes les recettes et dons seront reversés au profit de l’AFM Téléthon. En partenariat avec la Commune, les bénévoles des associations et commerces de Nexon : Le Comité des fêtes de Nexon, Les parents d’élèves de Nexon, La Croisée des Chemins, La Gym Volontaire, Le club Hand Sud 87, Le Tennis Club Nexon, La Pétanque Nexon-St Maurice et l’ACCA, Le club Volley Ball de Nexon, Le Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, l’EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor et Jardiland)..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 23:00:00. .

15, rue Champlain Gymnase

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon, a Handball Tournament is being organized in Nexon to raise funds for research into neuromuscular genetic diseases. Registration 5? on site. Open to all. All proceeds and donations will be donated to the AFM Téléthon. In partnership with the Commune, volunteers from associations and businesses in Nexon: Le Comité des fêtes de Nexon, Les parents d’élèves de Nexon, La Croisée des Chemins, La Gym Volontaire, Le club Hand Sud 87, Le Tennis Club Nexon, La Pétanque Nexon-St Maurice et l’ACCA, Le club Volley Ball de Nexon, Le Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, l’EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor et Jardiland).

En el marco del Teletón, se organiza en Nexon un torneo de balonmano para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades genéticas neuromusculares. Inscripción 5? in situ. Abierto a todos. Toda la recaudación y las donaciones se destinarán al Téléthon de la AFM. En colaboración con el ayuntamiento, voluntarios de asociaciones y empresas de Nexon: el Comité des fêtes de Nexon, Les parents d’élèves de Nexon, La Croisée des Chemins, La Gym Volontaire, Le club Hand Sud 87, Le Tennis Club Nexon, La Pétanque Nexon-St Maurice et l’ACCA, Le club Volley Ball de Nexon, Le Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, l’EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor et Jardiland).

Im Rahmen des Telethon und zur Finanzierung von Forschungsprojekten zu genetischen neuromuskulären Erkrankungen wird in Nexon ein Handballturnier organisiert. Anmeldung 5? vor Ort. Für alle offen. Alle Einnahmen und Spenden kommen dem AFM Telethon zugute. In Partnerschaft mit der Gemeinde, den Freiwilligen der Vereine und Geschäfte von Nexon: Festkomitee von Nexon, Eltern von Schülern aus Nexon, La Croisée des Chemins, Gym Volontaire, Hand Sud 87, Tennis Club Nexon, Pétanque Nexon-St Maurice und ACCA, Volleyballclub von Nexon, Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor und Jardiland).

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus