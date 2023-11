Marché de Noël du Comptoir 15 rue Cécile Sabourdy Saint-Priest-Ligoure, 2 décembre 2023, Saint-Priest-Ligoure.

Saint-Priest-Ligoure,Haute-Vienne

Toute la journée, venez flâner et découvrir les créations de nos artisans

Midi : soupe, planches de charcuterie, desserts maison

Après-midi : gaufres, pancakes, vin et jus de pommes chauds

Le soir : rougail saucisses de La Ferme des Baloffes

Artisanat : Vannerie, maroquinerie, bougies, savons, coutellerie, céramique, parfums, couture, laine feutrée, décoration, illustrations

Produits locaux : viandes, fromages, miel, jus, confitures, huiles…

Atelier huile de massage par la Valise à Savons

Atelier Bibou Hibou : contes & comptines pour les enfants à 10h30.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

15 rue Cécile Sabourdy Le Comptoir

Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



All day long, come and discover the creations of our artisans

Lunch: soup, charcuterie boards, homemade desserts

Afternoon: waffles, pancakes, mulled wine and apple juice

Evening: sausage rougail from La Ferme des Baloffes

Crafts: basketry, leather goods, candles, soaps, cutlery, ceramics, perfumes, sewing, felted wool, decoration, illustrations

Local products: meats, cheeses, honey, juices, jams, oils…

Massage oil workshop by La Valise à Savons

Bibou Hibou workshop: stories & nursery rhymes for children at 10:30 a.m

Durante todo el día, venga a pasear y descubrir las creaciones de nuestros artesanos

Almuerzo: sopa, tablas de embutidos, postres caseros

Tarde: gofres, tortitas, vino caliente y zumo de manzana

Noche: rougail de salchichas de La Ferme des Baloffes

Artesanía: cestería, marroquinería, velas, jabones, cuchillería, cerámica, perfumes, costura, fieltro de lana, decoración, ilustraciones

Productos locales: carnes, quesos, miel, zumos, mermeladas, aceites, etc.

Taller de aceites de masaje de La Valise à Savons

Taller Bibou Hibou: cuentos y canciones infantiles para niños a las 10.30 h

Den ganzen Tag lang können Sie bummeln und die Kreationen unserer Handwerker entdecken

Mittag: Suppe, Wurstplatten, hausgemachte Desserts

Nachmittags: Waffeln, Pfannkuchen, warmer Wein und Apfelsaft

Abends: Rougail saucisses von La Ferme des Baloffes

Kunsthandwerk: Korbwaren, Lederwaren, Kerzen, Seifen, Besteck, Keramik, Parfums, Nähen, Wollfilz, Dekoration, Illustrationen

Lokale Produkte: Fleisch, Käse, Honig, Säfte, Marmeladen, Öle…

Workshop Massageöl von La Valise à Savons

Atelier Bibou Hibou: Märchen & Reime für Kinder um 10:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus