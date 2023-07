Odyssée : Et mon cœur dans tout cela ? 15 Rue Bodin Périgueux, 26 avril 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Seule en scène, à nu.e, l’artiste convoque ce qu’elle est : danseuse chorégraphe, femme métisse de 44 ans exposant son corps. Ici, la nudité cesse d’être une question pour devenir manifeste. Et mon cœur dans tout cela ? est une œuvre fascinante, d’une radicale beauté..

2024-04-26

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alone on stage, in the nude, the artist summons up who she is: a dancer-choreographer, a 44-year-old mixed-race woman exposing her body. Here, nudity ceases to be a question and becomes manifest. Et mon c?ur dans tout cela? is a fascinating work of radical beauty.

Sola en el escenario, desnuda, la artista evoca lo que es: una bailarina-coreógrafa, una mujer mestiza de 44 años que expone su cuerpo. Aquí, la desnudez deja de ser una pregunta para convertirse en algo manifiesto. ¿Y mi corazón? es una obra fascinante de una belleza radical.

Allein auf der Bühne, nackt, ruft die Künstlerin das auf, was sie ist: eine Tänzerin und Choreographin, eine 44-jährige Mischlingsfrau, die ihren Körper ausstellt. Hier hört die Nacktheit auf, eine Frage zu sein, und wird manifest. Und mein Herz in all dem? ist ein faszinierendes Werk von radikaler Schönheit.

