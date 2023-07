Odyssée : Ninho 15 Rue Bodin Périgueux, 27 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Carlos Silva, auteur et interprète de ce spectacle de pure poésie visuelle, part d’aventures en aventures avec le petit Ninho, tout en créant une profonde complicité avec le public..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Carlos Silva, author and performer of this show of pure visual poetry, goes from adventure to adventure with little Ninho, creating a deep bond with the audience.

Carlos Silva, guionista e intérprete de este espectáculo de pura poesía visual, va de aventura en aventura con el pequeño Ninho, al tiempo que crea un profundo vínculo con el público.

Carlos Silva, Autor und Darsteller dieser Show aus reiner visueller Poesie, begibt sich mit dem kleinen Ninho von einem Abenteuer ins nächste und schafft dabei eine tiefe Verbundenheit mit dem Publikum.

