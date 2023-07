Odyssée : L’épopée d’un pois 15 Rue Bodin Périgueux, 21 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Ce spectacle original est un voyage dans les couleurs, les formes et les sons et fait principalement appel au langage sensoriel..

2024-03-21 fin : 2024-03-22 14:30:00. EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A circle sets out to explore the world. On his journey, he crosses a whole range of worlds: the inside of a house, the garden, the city, the night, the sky… This original show is a journey through colors, shapes and sounds, using mainly sensory language.

Un círculo sale a explorar el mundo. En su viaje, atraviesa un sinfín de mundos: el interior de una casa, el jardín, la ciudad, la noche, el cielo… Este original espectáculo es un viaje a través de los colores, las formas y los sonidos, utilizando principalmente el lenguaje sensorial.

Ein Rundling macht sich auf, die Welt zu erkunden. Auf seiner Reise durchquert er eine ganze Reihe von Welten: das Innere eines Hauses, den Garten, die Stadt, die Nacht, den Himmel… Diese originelle Aufführung ist eine Reise durch Farben, Formen und Klänge und spricht vor allem die Sinnessprache an.

