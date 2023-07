Odyssée : La Galette des Reines 15 Rue Bodin Périgueux, 7 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Composée à partir de témoignages radiophoniques, La Galette des Reines délivre une retranscription fidèle de paroles réelles de femmes dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu car elles ne suivent pas toujours les codes du politiquement correct..

2024-03-07 fin : 2024-03-08 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Based on radio testimonials, La Galette des Reines delivers a faithful retranscription of the real-life words of women whose life paths are not the expected models, because they don’t always follow the codes of political correctness.

Basada en testimonios radiofónicos, La Galette des Reines es una fiel retranscripción de las palabras reales de mujeres cuyas vidas no son el modelo esperado porque no siempre siguen los códigos de lo políticamente correcto.

La Galette des Reines wurde auf der Grundlage von Radioaussagen komponiert und liefert eine getreue Wiedergabe der tatsächlichen Worte von Frauen, deren Lebensweg nicht dem erwarteten Modell entspricht, da sie nicht immer den Codes der politischen Korrektheit folgen.

