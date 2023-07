Odyssée : L’ours et la louve 15 Rue Bodin Périgueux, 14 février 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

De part et d’autres d’une table basse sonorisée, Fabienne Muet et Christophe Seval chantent et bruitent une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à réfléchir sur notre capacité à accueillir l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, d’intégration et d’espérance..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On either side of a coffee table with sound, Fabienne Muet and Christophe Seval sing and sound a story in which the wild world takes center stage, and where the dreamlike invites us to reflect on our capacity to welcome otherness; a story of love, parents, integration and hope.

A ambos lados de una mesa de café sonora, Fabienne Muet y Christophe Seval cantan y ponen banda sonora a una historia en la que el mundo salvaje ocupa un lugar privilegiado y donde lo onírico nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para acoger la alteridad; una historia de amor, padres, integración y esperanza.

Auf beiden Seiten eines beschallten Couchtisches singen und tönen Fabienne Muet und Christophe Seval eine Geschichte, in der die Wildnis im Mittelpunkt steht und das Traumhafte uns dazu einlädt, über unsere Fähigkeit nachzudenken, Andersartigkeit aufzunehmen; eine Geschichte von Liebe, Eltern, Integration und Hoffnung.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux