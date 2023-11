Sinfonia – « Parcours » 15 Rue Bodin Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Sinfonia – « Parcours » 15 Rue Bodin Périgueux, 11 février 2024, Périgueux. Périgueux,Dordogne Festival Sinfonik #2 « Parcours » Maurice RAVEL – Gaspard de La Nuit, extrait (Ondine) Alexandre BORODINE – Les Danses Polovtsiennes Manuel de FALLA – Danse rituelle du feu Jean-Sébastien BACH – Suite française.

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . EUR.

15 Rue Bodin Théâtre Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festival Sinfonik #2 » Parcours » Maurice RAVEL – Gaspard de La Nuit, excerpt (Ondine) Alexandre BORODINE – Les Danses Polovtsiennes Manuel de FALLA – Danse rituelle du feu Jean-Sébastien BACH – Suite française Festival Sinfonik #2 » Itinerario » Maurice RAVEL – Gaspard de La Nuit, extracto (Ondine) Alexandre BORODINE – Danzas polovtsianas Manuel de FALLA – Danza ritual del fuego Jean-Sébastien BACH – Suite française Festival Sinfonik #2 » Parcours » Maurice RAVEL – Gaspard de La Nuit, Auszug (Ondine) Alexandre BORODINE – Polowtinische Tänze Manuel de FALLA – Ritueller Feuertanz Jean-Sébastien BACH – Französische Suite

