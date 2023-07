Odyssée : Nacre 15 Rue Bodin Périgueux, 23 janvier 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Nacre est une bulle onirique et poétique, l’histoire sans paroles d’un trio de nomades à la poursuite d’un « fantôme » insaisissable, mystérieux personnage au corps de coquillages. Aux côtés de ces quatre personnages se trouve sur scène le musicien, cinquième personnage qui distille, avec sa musique espiègle et mélancolique à la fois, une atmosphère sensorielle propre à cet étrange rêve éveillé..

2024-01-23 fin : 2024-01-25 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nacre is a dreamlike, poetic bubble, the wordless story of a trio of nomads in pursuit of an elusive « ghost », a mysterious figure with a body made of shells. Alongside these four characters on stage is the musician, a fifth character who, with his mischievous yet melancholy music, distils a sensory atmosphere specific to this strange daydream.

Nacre es una burbuja onírica y poética, la historia sin palabras de un trío de nómadas en busca de un escurridizo « fantasma », una misteriosa figura con un cuerpo hecho de conchas. Junto a estos cuatro personajes en escena está el músico, un quinto personaje cuya música traviesa y melancólica crea la atmósfera sensorial de esta extraña ensoñación.

Nacre ist eine traumhafte und poetische Blase, die wortlose Geschichte eines Nomaden-Trios, das einem schwer fassbaren « Geist » hinterherjagt, einer mysteriösen Figur mit einem Körper aus Muscheln. Neben diesen vier Figuren steht der Musiker auf der Bühne, eine fünfte Figur, die mit ihrer schelmischen und zugleich melancholischen Musik eine eigene sinnliche Atmosphäre für diesen seltsamen Tagtraum schafft.

