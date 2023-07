Odyssée : Sous Terre 15 Rue Bodin Périgueux, 19 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Sous Terre est une exploration du monde souterrain, une immersion dans les temps profonds, une descente dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sous Terre is an exploration of the subterranean world, an immersion in deep time, a descent into the abysses where secrets are sometimes protected and hidden.

Sous Terre es una exploración del mundo subterráneo, una inmersión en las profundidades del tiempo, un descenso a los abismos donde a veces se protegen y ocultan los secretos.

Sous Terre ist eine Erkundung der Unterwelt, ein Eintauchen in die Tiefen der Zeit, ein Abstieg in die Abgründe, in denen manchmal Geheimnisse geschützt und versteckt werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Communal de Périgueux