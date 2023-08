Journées Européennes du Patrimoine – Découvrez lors d’une visite guidée du Palace, une magnifique salle de spectacles 15 Rue Bodin Périgueux, 15 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Visite guidée du Palace, salle de spectacles. Ce théâtre compte 210 places en gradins disposées dans plusieurs salles permettant aux artistes d’y résider. Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité..

2023-09-15, 19:00:00

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the Palace theater. This theater has 210 tiered seats arranged in several rooms, allowing artists to live in. Free admission. Registration required. Limited number of seats.

Visita guiada al teatro Palace. Este teatro cuenta con 210 butacas escalonadas dispuestas en varias salas, lo que permite a los artistas vivir allí. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. Número limitado de plazas.

Geführte Besichtigung des Palace, eines Theaters. Dieses Theater verfügt über 210 Sitzplätze in mehreren Sälen, die den Künstlern die Möglichkeit bieten, dort zu wohnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

