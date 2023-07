MIMOS : Que du bonheur – Cie Man Drake & Toméo Vergès 15 Rue Bodin Périgueux, 7 juillet 2023, Périgueux.

Au rythme d’un métronome, une femme répète et transforme une suite de gestes

quotidiens. Prisonnière d’une cadence qu’elle s’impose, d’un carcan social, d’une

image, elle mène une bataille à coup d’allers-retours, joue avec les clichés et le

grotesque jusqu’à épuisement. Un épuisement qui devient sa victoire..

To the rhythm of a metronome, a woman repeats and transforms a series of everyday gestures

gestures. Imprisoned by a self-imposed cadence, a social straitjacket and an image, she fights a battle of back-and-forth

image, she fights a back-and-forth battle, playing with clichés and grotesque

clichés and the grotesque to the point of exhaustion. An exhaustion that becomes her victory.

Al ritmo de un metrónomo, una mujer repite y transforma una serie de gestos cotidianos

y los transforma. Prisionera de un ritmo autoimpuesto, de una camisa de fuerza social y de una imagen, libra una batalla de ida y vuelta

de ida y vuelta, jugando con los clichés y lo grotesco hasta la extenuación

y lo grotesco hasta la extenuación. Un agotamiento que se convierte en su victoria.

Im Rhythmus eines Metronoms wiederholt und verwandelt eine Frau eine Reihe von Gesten

alltäglicher Abläufe. Gefangen in einem selbst auferlegten Rhythmus, einem sozialen Korsett, einem

sie kämpft einen Kampf mit Hin- und Herbewegungen, spielt mit Klischees und dem Grotesken

grotesken bis zur Erschöpfung. Diese Erschöpfung wird zu ihrem Sieg.

