MIMOS : Hamlet Mania – Cie La Pendue 15 Rue Bodin Périgueux, 5 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Prisonnier d’un temps profondément disloqué, prince Hamlet, fils du roi assassiné,

transgresse le jeu sociétal imposé en incarnant la figure du fou de cette tragique

histoire. Avisé par l’esprit de vengeance mais en proie à la dépression poétique

il élabore un spectacle miroir extravagant censé déconcerter le meurtrier et faire

tomber quelques masques. Hamlet et Ophélie, complices d’une intention secrète,

manipulent dans un ring de catch les avatars marionnettiques de la cour royale

avec autant de violence que d’humour vers une parade finale renversante..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 19:20:00. EUR.

15 Rue Bodin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Prisoner of a deeply dislocated time, Prince Hamlet, son of the murdered king,

transgresses the imposed societal game by embodying the figure of the madman in this tragic story

tragic story. Inspired by the spirit of vengeance, but plagued by poetic depression

he devises an extravagant mirror show designed to disconcert the murderer and

masks. Hamlet and Ophelia, accomplices in a secret intention,

manipulate the puppet avatars of the royal court in a wrestling ring

with equal parts violence and humor, culminating in a stunning final parade.

Prisionero de una época profundamente dislocada, el príncipe Hamlet, hijo del rey asesinado,

transgrede las normas sociales encarnando la figura del loco en esta trágica historia

historia trágica. Inspirado por el espíritu de venganza pero acosado por la depresión poética

concibe un extravagante espectáculo de espejos destinado a desconcertar al asesino y romper

caer las máscaras. Hamlet y Ofelia, cómplices de una intención secreta,

manipulan a los avatares marionetas de la corte real en un ring de lucha libre

con tanta violencia como humor, que desemboca en un impresionante desfile final.

Prinz Hamlet, der Sohn des ermordeten Königs, ist ein Gefangener einer zutiefst zerrütteten Zeit,

übertritt das vorgeschriebene gesellschaftliche Spiel, indem er die Figur des Verrückten in dieser tragischen Geschichte verkörpert

geschichte darstellt. Vom Geist der Rache beseelt, aber von poetischer Depression geplagt

er entwirft ein extravagantes Spiegelstück, das den Mörder verwirren und die Masken auflösen soll

einige Masken fallen lassen. Hamlet und Ophelia, Komplizen einer geheimen Absicht,

manipulieren in einem Wrestling-Ring die marionettenhaften Avatare des königlichen Hofes

mit ebenso viel Gewalt wie Humor auf eine umwerfende Schlussparade zu.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux