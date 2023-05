Festival Ôrizons : Trio Harkan 15 Rue Bodin, 10 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 10 Juin

Festival Ôrizons : TRIO HARKAN

Au croisement des musiques du monde, du classique et du

jazz, ils font dialoguer leurs instruments sur des créations

contemporaines comme des mélodies traditionnelles.

Airs hispano-andalous, turcs, maghrébins, levantins, grecs…

Harkan navigue sur toutes les rives de la Méditerranée, entre

pièces lascives et danses endiablées.

Maïa Darmé, harpiste française, explore sur son instrument des

rythmiques rares en musique classique occidentale qu’incluent

les musiques traditionnelles reprises par Harkan.

Mohamed-Amine Kalaï est un joueur de qanun tunisien,

né à Kairouan. Le qanûn est un instrument utilisé pour jouer la

musique savante arabo-turque, et reste encore peu connu.

Ebrahim Ahmadi, percussionniste kurde iranien, joue du daf,

que l’on retrouve dans la musique soufie, du dayereh et du bendir,

l’instrument roi des fêtes et danses..

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, June 10th

Ôrizons Festival : TRIO HARKAN

At the crossroads of world music, classical and jazz

and jazz, they make dialogue their instruments on contemporary creations

contemporary creations as well as traditional melodies.

Hispano-Andalusian, Turkish, Maghrebian, Levantine, Greek tunes…

Harkan sails on all the banks of the Mediterranean, between

lascivious pieces and wild dances.

Maïa Darmé, French harpist, explores on her instrument rare

rare rhythms in western classical music that include the traditional

traditional music taken up by Harkan.

Mohamed-Amine Kalaï is a Tunisian qanun player,

born in Kairouan. The qanûn is an instrument used to play

music, and is still little known.

Ebrahim Ahmadi, an Iranian Kurdish percussionist, plays the daf,

which can be found in Sufi music, the dayereh and the bendir,

the king instrument of festivals and dances.

Sábado 10 de junio

Festival Ôrizons : TRIO HARKAN

En la encrucijada de las músicas del mundo, la clásica y el jazz

y jazz, hacen dialogar sus instrumentos sobre creaciones contemporáneas

creaciones contemporáneas así como melodías tradicionales.

Melodías hispanoandaluzas, turcas, magrebíes, levantinas, griegas…

Harkan navega por todas las orillas del Mediterráneo, entre

entre piezas lascivas y bailes frenéticos.

Maïa Darmé, arpista francesa, explora con su instrumento ritmos poco comunes

ritmos raros en la música clásica occidental que incluyen la

música tradicional que retoma Harkan.

Mohamed-Amine Kalaï es un intérprete tunecino de qanun,

nacido en Kairuán. El qanûn es un instrumento utilizado para tocar

el qanûn es un instrumento utilizado para tocar música artística árabe-turca, y todavía es poco conocido.

Ebrahim Ahmadi, percusionista kurdo iraní, toca el daf,

que se encuentra en la música sufí, el dayereh y el bendir,

el instrumento rey de festivales y danzas.

Samstag, 10. Juni

Festival Ôrizons: TRIO HARKAN

An der Schnittstelle zwischen Weltmusik, Klassik und

jazz lassen sie ihre Instrumente bei Kreationen in Dialog treten

zeitgenössischen wie auch traditionellen Melodien.

Hispano-andalusische, türkische, maghrebinische, levantinische, griechische Melodien…

Harkan segelt auf allen Ufern des Mittelmeers, zwischen

lasziven Stücken und wilden Tänzen.

Maïa Darmé, eine französische Harfenistin, erforscht auf ihrem Instrument

rhythmen, die in der klassischen westlichen Musik selten sind und die auch in

die traditionelle Musik, die von Harkan aufgegriffen wird.

Mohamed-Amine Kalaï ist ein tunesischer Qanun-Spieler,

er wurde in Kairouan geboren. Die Qanûn ist ein Instrument, das für die Wiedergabe von

arabisch-türkischen gelehrten Musik verwendet und ist noch weitgehend unbekannt.

Ebrahim Ahmadi, ein kurdisch-iranischer Perkussionist, spielt die Daf,

die in der Sufi-Musik zu finden ist, die Dayereh und die Bendir,

das Königsinstrument der Feste und Tänze.

