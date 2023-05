Festival Ôrizons : AMIN AL AIEDY JAZZ ORIENTAL 15 Rue Bodin, 9 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Vendredi 9 Juin

Festival Ôrizon : Amin Al Aiedy Jazz Oriental

À la croisée des sonorités d’Orient et d’Occident, Amin Al Aiedy

mêle les textures, rythmes et accents de la musique savante

arabe avec celles du jazz d’aujourd’hui pour nous mener en terre

inconnue.

Les modes venant du jazz s’infusent avec les maqâms arabes.

L’improvisation prend tout son envol !

Amin Al Aiedy, oudiste et compositeur, il a étudié les musiques

actuelles, le classique et le jazz.

Vincent Forestier, pianiste, doté d’une grande connaissance

de la musique classique et du jazz, il apporte des harmonies

subtiles et résonne en chœur avec l’oud.

Matheo Ciesla, batteur au swing acéré issu de la culture jazz,

fait sonner sa panoplie de métaux étincelants.

Jean Waché répond à la contrebasse et complète ce quartet en

y ajoutant profondeur et solidité..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday June 9th

Ôrizon Festival : Amin Al Aiedy Oriental Jazz

At the crossroads of Eastern and Western sounds, Amin Al Aiedy

mixes the textures, rhythms and accents of Arabian music with

music with those of today’s jazz to lead us into unknown lands

unknown land.

The modes coming from jazz are infused with the Arab maqâms.

Improvisation takes flight!

Amin Al Aiedy, oudist and composer, he studied contemporary music

music, classical and jazz.

Vincent Forestier, pianist, with a great knowledge of classical music

knowledge of classical music and jazz, he brings subtle harmonies

harmonies and resonates in chorus with the oud.

Matheo Ciesla, a drummer with a sharp swing and a background in jazz,

makes his panoply of sparkling metals ring out.

Jean Waché answers on double bass and completes this quartet by adding

adding depth and solidity.

Viernes 9 de junio

Festival Ôrizon : Amin Al Aiedy Jazz Oriental

En la encrucijada de los sonidos orientales y occidentales, Amin Al Aiedy

mezcla las texturas, ritmos y acentos de la música artística árabe

árabe con los del jazz actual para llevarnos a un territorio desconocido

tierra desconocida.

Modos del jazz se impregnan de maqam árabe.

¡La improvisación alza el vuelo!

Amin Al Aiedy, oudista y compositor, estudió música contemporánea, clásica

clásica y jazz.

Vincent Forestier, pianista, gran conocedor de la música clásica

conocimientos de música clásica y jazz, aporta sutiles armonías

armonías y resonancias con el oud.

Matheo Ciesla, batería con un swing afilado y formación en jazz,

hace sonar su panoplia de metales chispeantes.

Jean Waché responde al contrabajo y completa este cuarteto añadiendo profundidad y

añadiendo profundidad y solidez.

Freitag, 9. Juni

Festival Ôrizon: Amin Al Aiedy Orientalischer Jazz

An der Schnittstelle zwischen den Klängen des Orients und des Okzidents, Amin Al Aiedy

vermischt die Texturen, Rhythmen und Akzente der gelehrten Musik

arabischen Musik mit denen des heutigen Jazz, um uns in ein neues Land zu führen

in ein unbekanntes Land.

Die Modi des Jazz werden mit den arabischen Maqâms durchdrungen.

Die Improvisation nimmt ihren Lauf!

Amin Al Aiedy, Oud-Spieler und Komponist, hat Musik studiert

zeitgenössische Musik, Klassik und Jazz.

Vincent Forestier, Pianist mit umfangreichen Kenntnissen in Musik und Klassik

der klassischen Musik und des Jazz, bringt er Harmonien

subtil und schwingt mit der Oud im Chor mit.

Matheo Ciesla, ein Schlagzeuger mit scharfem Swing aus der Jazz-Kultur,

lässt sein Instrumentarium mit funkelnden Metallen klingen.

Jean Waché antwortet am Kontrabass und vervollständigt das Quartett durch

tiefe und Solidität hinzu.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT de Périgueux