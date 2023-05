Festival Ôrizons : N3RDISTAN 15 Rue Bodin, 8 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Jeudi 8 Juin

Festival Ôrizons : N3RDISTAN

Entre Maroc et France, entre électro, trip-hop et musiques

traditionnelles, Walid Ben Selim et Widad Broco réinventent un

monde de politique et de poésie.

Sans cesse, ils jouent de contrastes, mêlant les mélodies

entêtantes imprégnées d’Orient à des rythmiques puissantes et

urbaines. La douceur et l’insurrection.

Né à Casablanca, Walid Ben Selim devient un pionnier du rap au

Maroc, et c’est dans ce milieu foisonnant qu’il rencontre Widad

Broco. Ils deviennent les porte-voix de la jeunesse marocaine en

mal de liberté

+ Première partie

Haleshla

Ce duo, composé de Mouna Eddrou et Simon Webster, s’appuie

sur le chant, les percussions et la guitare pour distiller ses

influences aissawa, gnaoua, m’helma et chaabi..

15 Rue Bodin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday June 8th

Ôrizons Festival : N3RDISTAN

Between Morocco and France, between electro, trip-hop and traditional

traditional music, Walid Ben Selim and Widad Broco reinvent a world of

world of politics and poetry.

They constantly play with contrasts, mixing heady melodies

melodies impregnated of the East to powerful and urban rhythms

urban rhythms. The sweetness and the insurrection.

Born in Casablanca, Walid Ben Selim became a pioneer of rap in Morocco

Morocco, and it is in this milieu that he meets Widad

Broco. They become the spokesmen of the Moroccan youth in

of freedom

+ First part

Haleshla

This duo, composed of Mouna Eddrou and Simon Webster, relies on vocals

percussion and guitar to distill their influences from Aissawa, Gnaoua

influences, gnaoua, m?helma and chaabi.

Jueves 8 de junio

Festival Ôrizons : N3RDISTAN

Entre Marruecos y Francia, entre electro, trip-hop y música tradicional

y tradicional, Walid Ben Selim y Widad Broco reinventan un mundo de política

mundo de política y poesía.

Juegan constantemente con los contrastes, mezclando melodías embriagadoras

las embriagadoras melodías de Oriente con ritmos potentes y urbanos

ritmos urbanos. Dulzura e insurrección.

Nacido en Casablanca, Walid Ben Selim se convirtió en pionero del rap en Marruecos

Marruecos, y es en este medio donde conoció a Widad

Broco. Se convirtieron en portavoces de la juventud marroquí en busca de libertad

de libertad

+ Primera parte

Haleshla

Este dúo, compuesto por Mouna Eddrou y Simon Webster, utiliza la voz, la percusión

percusión y guitarra para destilar sus influencias de Aissawa

influencias, gnaoua, m?helma y chaabi.

Donnerstag, 8. Juni

Festival Ôrizons: N3RDISTAN

Zwischen Marokko und Frankreich, zwischen Elektro, Trip-Hop und Musik

traditionellem, Walid Ben Selim und Widad Broco erfinden eine neue

welt aus Politik und Poesie.

Unaufhörlich spielen sie mit Kontrasten, vermischen Melodien mit

mit kraftvollen, orientalisch geprägten Rhythmen

urbanen Rhythmen. Die Sanftheit und das Aufbegehren.

Der in Casablanca geborene Walid Ben Selim wurde zu einem Pionier des Rap in Marokko

Marokko, und in diesem vielfältigen Umfeld lernt er Widad

Broco. Die beiden werden zu Sprachrohren der marokkanischen Jugend, die sich nach

auf der Suche nach Freiheit

+ Erster Teil

Haleshla

Dieses Duo, bestehend aus Mouna Eddrou und Simon Webster, setzt auf

auf Gesang, Perkussion und Gitarre, um seine

einflüsse aus Aissawa, Gnaoua, M?helma und Chaabi.

