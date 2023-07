Tournoi de tennis de table 15, rue Bigarena Hendaye, 2 août 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de ping-pong ouvert à tous.

Inscriptions dès 19h30.

Ouvert aux joueurs « loisirs » et « licenciés ».

De nombreux lots a gagner.

Prêt gratuit de raquettes.

Restauration sur place..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

15, rue Bigarena Gymnase Irandatz

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Table tennis tournament open to all.

Registration from 7.30pm.

Open to « leisure » and « licensed » players.

Many prizes to be won.

Free loan of rackets.

Catering on site.

Torneo de tenis de mesa abierto a todos.

Inscripciones a partir de las 19.30 h.

Abierto a jugadores recreativos y con licencia.

Numerosos premios.

Préstamo gratuito de raquetas.

Catering in situ.

Tischtennisturnier, das für alle offen ist.

Anmeldung ab 19:30 Uhr.

Offen für « Freizeit »- und « lizenzierte » Spieler.

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Kostenloser Verleih von Schlägern.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-20 par Hendaye Tourisme & Commerce