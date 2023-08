Forum des associations 15 Rue Baulong Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Forum des associations 15 Rue Baulong Arudy, 2 septembre 2023, Arudy. Arudy,Pyrénées-Atlantiques Après-midi découverte des associations Arudyennes

Buvette sur place.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

15 Rue Baulong Salle d’Espalungue

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Afternoon discovery of Arudy associations

Refreshments on site Tarde de descubrimiento de las asociaciones de Arudy

Refrigerio in situ Entdeckungsnachmittag der Arudiner Vereine

Getränke vor Ort Mise à jour le 2023-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 15 Rue Baulong Adresse 15 Rue Baulong Salle d'Espalungue Ville Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 15 Rue Baulong Arudy latitude longitude 43.1051923;-0.423399

15 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/