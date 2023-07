BRADERIE 15 Rue Bastard Sénaux Roujan, 5 juillet 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Braderie de 10h à 17h dans le jardin du CCAS Pluricommunal. Tout à 1 euros !

Pâtisseries- crêpes – Boissons. Objets déco – vaisselles -livres..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

15 Rue Bastard Sénaux

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Braderie from 10am to 5pm in the CCAS Pluricommunal garden. Everything for 1 euro!

Pastries – pancakes – drinks. Decorative items – crockery – books.

Braderie de 10h a 17h en el jardín de la CCAS Pluricommunal. ¡Todo por 1 euro!

Bollería – crepes – bebidas. Artículos de decoración – vajilla – libros.

Flohmarkt von 10 bis 17 Uhr im Garten des CCAS Pluricommunal. Alles für 1 Euro!

Backwaren- Crêpes – Getränke. Deko-Gegenstände – Geschirr – Bücher.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT AVANT-MONTS