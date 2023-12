Atelier poterie | Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac, 6 mars 2024, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00

L’atelier « Technique » propose un pur moment de détente où vos mains se laissent aller à la découverte de l’argile. Laissez vous guider ou venez avec votre propre projet ! Colombins, plaque, pincé… toute une palette de techniques pour façonner et décorer à l’engobe un objet unique..

Chaque pièce réalisée prendra ensuite son temps pour sécher lentement, durant trois à quatre semaines. Après cuisson et émaillage, votre création est prête ! (Retrait à l’atelier ou envoi – Détails des modalités en direct);

L’atelier dure 2h30 et est accessible à partir de 6 ans.

Sur réservation. 8 personnes maximum.

15 Rue Auguste Renoir Les demains dans la terre

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides