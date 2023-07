Atelier poterie | Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac, 22 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’atelier « Technique » propose un pur moment de détente où vos mains se laissent aller à la découverte de l’argile. Laissez vous guider ou venez avec votre propre projet ! Colombins, plaque, pincé… toute une palette de techniques pour façonner et décorer à l’engobe un objet unique..

2023-06-22 fin : 2023-06-22 16:30:00. .

15 Rue Auguste Renoir Les demains dans la terre

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Technique » workshop offers a moment of pure relaxation, where your hands are free to explore the world of clay. Let us guide you or come with your own project! Colombins, plaques, pincé… a whole range of techniques for shaping and decorating a unique object with slip.

El taller « Técnica » le ofrece un momento de pura relajación, donde sus manos quedan libres para explorar el mundo de la arcilla. Déjese guiar o venga con su propio proyecto Colombinas, placas, pincé… todo un abanico de técnicas para dar forma y decorar un objeto único utilizando el engobe.

Der Workshop « Technik » bietet einen reinen Moment der Entspannung, in dem sich Ihre Hände der Entdeckung des Tons hingeben können. Lassen Sie sich führen oder kommen Sie mit Ihrem eigenen Projekt! Tauben, Platte, Pincé… eine ganze Palette von Techniken, um mit Engobe ein einzigartiges Objekt zu formen und zu dekorieren.

