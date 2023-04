Inauguration et Braderie 15 rue Auguste Grivot Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Inauguration et Braderie 15 rue Auguste Grivot, 3 juin 2023, Chateauneuf-sur-loire. Inauguration et Braderie Samedi 3 juin, 10h00 15 rue Auguste Grivot Le 3 juin, au 15 rue Auguste Grivot, sera inauguré le nouveau nom de notre antenne du Secours Catholique « ENTRAIDE ET VOUS » en présence du président départemental du Secours Catholique monsieur Dominique Guy et de la municipalité de Châteauneuf. A cette occasion, les bénévoles organiseront une braderie « vêtements à 1 euro » sous les barnums en plus de l’ouverture de la boutique. De bonnes affaires pour tous de 10 h à 16 h. 15 rue Auguste Grivot 15 Rue Auguste Grivot, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « chante.mercier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

