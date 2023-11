Conférence spectacle : Comment j’ai bien réussi à rater ma vie 15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon, 16 novembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Marc Frémond, comédien de son état, sort d’une introspection ébouriffante.

Il revient du 36 ième, là où sont remisés ses plus beaux ratages.

Sa réflexion porte sur les conditions propices aux échecs et aux rebonds surprenants qu’ils engendrent…

En retournant le terrain familial et professionnel, il s’intéresse aux rouages inconscients …

Il faut parfois se pencher bien bas… pour découvrir qu’une expérience douloureuse n’a pas de prix !

Réussir sa vie ne veut pas dire grand chose… La rater en revanche, semble parler à tout le monde finalement …

» Un solo troublant, drôle et émouvant où le comédien met son sujet à distance. L’autodérision est un bon

moyen de transport et l’introspection pour peu qu’elle soit précise a forcement un côté universel… Nous

ne sommes pas si différents. »

Dans « Comment j’ai bien réussi à rater ma vie », il se cerne à travers les échecs qui l’ont construit..

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 21:00:00. .

15 Rue Antoine de Saint-Exupéry

Alençon 61000 Orne Normandie



Marc Frémond, an actor by trade, is emerging from a period of dazzling introspection.

He has just returned from the 36th floor, where his greatest failures are stored.

His reflection focuses on the conditions conducive to failures and the surprising rebounds they engender…

Turning over the family and professional terrain, he looks at the unconscious workings…

Sometimes you have to bend over backwards… to discover that a painful experience is priceless!

Succeeding in life doesn’t mean much… Losing it, on the other hand, seems to speak to everyone in the end…

« A troubling, funny and moving solo in which the actor distances himself from his subject. Self-mockery is a good

means of transport, and introspection, however precise, is bound to have a universal appeal… We

are not so different. »

In « Comment j’ai bien réussi à rater ma vie », he identifies himself through the failures that have shaped his life.

Marc Frémond, actor de profesión, sale de un periodo de introspección impresionante.

Acaba de regresar del distrito 36, donde se almacenan sus mayores fracasos.

Su reflexión examina las condiciones que propician los fracasos y los sorprendentes rebotes que engendran…

Al poner patas arriba el terreno familiar y profesional, se interesa por el funcionamiento inconsciente…

A veces hay que doblegarse… ¡para descubrir que una experiencia dolorosa no tiene precio!

Tener éxito en la vida no significa mucho… Perderla, en cambio, parece hablarle a todo el mundo al final…

« Un solo turbador, divertido y conmovedor en el que el actor se distancia de su tema. La autoburla es un buen

la autoburla es un buen medio de transporte, y la introspección, siempre que sea precisa, está destinada a tener un atractivo universal… Nosotros

no somos tan diferentes. »

En « Comment j’ai bien réussi à rater ma vie », se identifica a sí mismo a través de los fracasos que han conformado su vida.

Marc Frémond, seines Zeichens Schauspieler, hat gerade eine haarsträubende Selbstreflexion hinter sich.

Er kehrt aus dem 36. Stock zurück, wo seine größten Misserfolge aufbewahrt werden.

Seine Überlegungen drehen sich um die Bedingungen, die Misserfolge und die daraus resultierenden überraschenden Wendungen begünstigen…

Indem er das familiäre und berufliche Terrain auf den Kopf stellt, interessiert er sich für die unbewussten Mechanismen …

Manchmal muss man sich tief bücken … um zu entdecken, dass eine schmerzhafte Erfahrung keinen Preis hat!

Sein Leben zu meistern, bedeutet nicht viel… Es zu verfehlen, scheint hingegen allen etwas zu sagen …

« Ein beunruhigendes, lustiges und bewegendes Solo, in dem der Schauspieler sein Thema auf Distanz hält. Die Selbstironie ist ein gutes

transportmittel und die Introspektion, sofern sie präzise ist, hat zwangsläufig eine universelle Seite… Wir

sind gar nicht so verschieden. »

In « Comment j’ai bien réussi à rater ma vie » (Wie ich es geschafft habe, mein Leben zu verpassen) umreißt er sich selbst durch die Misserfolge, die ihn aufgebaut haben.

