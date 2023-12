Les nuits de la lesture au Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande, 20 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:30:00

fin : 2024-01-20

Atelier de pratiques artistiques : expérimentations plastiques. Venez vous promener dans les oeuvres de Fanny Gillequin pour explorer des mondes disparus. Ses oeuvres vous dévoileront leurs mystères et splendeurs au-travers de contes enchantés..

Venez vous promener dans les oeuvres de Fanny Gillequin pour explorer des mondes disparus. Ses oeuvres vous dévoileront leurs mystères et splendeurs au-travers de contes enchantés. De tableau en tableau, vous découvrirez la Lybie, l’Irak, le Yémen,…

– Enfants à partir de 6 ans.

Réservation auprès du Musée Marzelles.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

15 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



