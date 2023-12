Exposition de Fanny Gillequin au Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande, 12 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12

fin : 2024-03-02

Exposition de Fanny Gillequin qui crée des œuvres qui témoignent de la fragilité du monde et des civilisations. Son regard oscille entre émerveillement et indignation. L’artiste cherche à reconstruire ce qui a disparu et à mettre en valeur ce qui doit perdurer.

Dévastée par les images violentes en flux continu du monde moderne, Fanny Gillequin a opté pour un style miniature et coloré. Il y a dans ses dessins comme une petite histoire de l’Anthropocène. Pour s’exprimer, elle s’est instinctivement tournée vers le dessin et la peinture et a ainsi développé un style détaillé tout en dualité. Au premier abord ses œuvres semblent paisibles, poétiques et pleines de douceur. Pourtant en se rapprochant on découvre l’aspect plus sombre de son art…

– L’exposition est visible aux horaires d’ouverture du Musée Marzelles.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

EUR.

15 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Val de Garonne