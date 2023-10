Exposition du collectif « L’OEil Qui Gratte » au Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande, 9 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Sage/PASsage – Se conformer ou pas ! Exposition du collectif L’OEil Qui Gratte..

2023-11-09 fin : 2024-01-06 . EUR.

15 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sage/PASsage – To conform or not to conform! Exhibition by the L?OEil Qui Gratte collective.

Sage/PASsage – ¡Conformarse o no conformarse! Exposición del colectivo L’OEil Qui Gratte.

Sage/PASsage – Sich anpassen oder nicht! Ausstellung des Kollektivs L?OEil Qui Gratte.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Val de Garonne