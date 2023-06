Exposition de Sophie COHEN-SCALI & Jean-Louis TARTAS au Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande, 6 juillet 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Sophie Cohen Scali et Jean-Louis Tartas proposent une exposition au Musée Marzelles, dans et hors les murs..

2023-07-06 à ; fin : 2023-09-02 . EUR.

15 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sophie Cohen Scali and Jean-Louis Tartas present an exhibition at the Musée Marzelles, inside and out.

Sophie Cohen Scali y Jean-Louis Tartas presentan una exposición en el museo Marzelles, dentro y fuera del museo.

Sophie Cohen Scali und Jean-Louis Tartas präsentieren eine Ausstellung im Musée Marzelles, innerhalb und außerhalb der Museumsmauern.

