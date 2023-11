Laurent Febvay – Comme vous 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement, 26 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Garage Comedy avec Laurent Febvay.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !.

2023-11-26 21:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

15 Rue 3 Frères Barthélémy Garage Comedy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet Laurent Febvay at Garage Comedy.

Come and laugh with us and become part of Marseille’s stand-up family!

Conozca a Laurent Febvay en Garage Comedy.

¡Ven a reírte con nosotros y forma parte de la familia del stand-up de Marsella!

Treffen Sie sich in der Garage Comedy mit Laurent Febvay.

Lachen Sie mit uns und werden Sie Teil der Stand-up-Familie aus Marseille!

Mise à jour le 2023-11-22 par Ville de Marseille