Les Bleus de travail 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement, 22 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien, en plein coeur du quartier des artistes que toute l’équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine !.

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

15 Rue 3 Frères Barthélémy Garage Comedy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



No need to go to the capital to see talented or/and recognized artists, it’s now at the Cours Julien, in the heart of the artists’ district that the Garage team gives you a rendez-vous every week!

No hace falta ir a la capital para ver a artistas de talento o reconocidos, ahora es en el Cours Julien, en el corazón del barrio de los artistas, donde el equipo de Garage le ofrece una cita cada semana

Sie müssen nicht mehr in die Hauptstadt fahren, um talentierte oder/und anerkannte Künstler zu sehen. Das Team von Le Garage lädt Sie jede Woche zum Cours Julien im Herzen des Künstlerviertels ein!

Mise à jour le 2023-11-22 par Ville de Marseille