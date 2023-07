Stand-up for Pride 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement, 6 juillet 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

2 an que le Garage offre des soirées exceptionnelles grâce à ses talentueux artistes, son ambiance de feu et son public fidèle.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !.

for 2 years, the Garage has been offering exceptional evenings thanks to its talented artists, its fiery atmosphere and its loyal audience.

Come and laugh with us and become part of Marseille’s stand-up family!

desde hace 2 años, el Garage organiza veladas excepcionales gracias a sus artistas de talento, su ambiente fogoso y su público fiel.

Venga a reír con nosotros y forme parte de la familia del stand-up marsellés

2 Jahre, dass Le Garage dank seiner talentierten Künstler, seiner feurigen Atmosphäre und seines treuen Publikums außergewöhnliche Abende bietet.

Lachen Sie mit uns und werden Sie Teil der Stand-up-Familie aus Marseille!

