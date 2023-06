Garage Comedy Club 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement, 1 juin 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Du mercredi au samedi c’est soirée Garage Comedy Club.

Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien que toute l’équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine !.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

15 Rue 3 Frères Barthélémy Garage Comedy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Wednesday to Saturday, it’s Garage Comedy Club night.

You don’t have to go to the capital to see talented and/or well-known artists, the Garage team is now at the Cours Julien every week!

De miércoles a sábado es la noche del Garage Comedy Club.

No hace falta ir a la capital para ver a artistas de talento y/o conocidos, ¡ahora todo el equipo de Garage está en el Cours Julien todas las semanas!

Von Mittwoch bis Samstag ist Garage Comedy Club-Abend.

Sie müssen nicht mehr in die Hauptstadt fahren, um talentierte oder anerkannte Künstler zu sehen. Das Team der Garage lädt Sie jede Woche in den Cours Julien ein!

Mise à jour le 2023-06-01 par Ville de Marseille