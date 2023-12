Jeu de la Passion 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 1 décembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Le Jeu de la Passion constitue un spectacle populaire unique en Alsace depuis plus de 80 ans. Le drame de la mise à mort du Christ, joué annuellement par près de deux cents acteurs amateurs et bénévoles, n’a jamais été altéré par l’évolution du temps..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 18:00:00. EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Passion Play has been a unique popular spectacle in Alsace for over 80 years. The drama of Christ’s death, performed annually by almost two hundred amateur and volunteer actors, has never been altered by the passage of time.

La representación de la Pasión es un espectáculo popular único en Alsacia desde hace más de 80 años. El drama de la muerte de Cristo, representado anualmente por casi doscientos actores aficionados y voluntarios, nunca se ha visto alterado por el paso del tiempo.

Das Passionsspiel stellt seit über 80 Jahren ein einzigartiges Volksschauspiel im Elsass dar. Das Drama der Tötung Christi, das jährlich von fast zweihundert Amateur- und freiwilligen Schauspielern aufgeführt wird, wurde nie durch den Wandel der Zeit verändert.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Masevaux