Début : 2024-01-19 20:00:00

Les Soirées Cabaret se déroulent sur deux petites scènes, avec des numéros qui s’enchaînent sur ces dernières. Cela va des petits ensembles instrumentaux (cuivres, bois…..), en passant par des sketches de Raymond Devos, entre autres, du chant avec l’ensemble vocal, ou des solos accompagnés d’une guitare ou d’un piano. Les musiciens de la musique municipale de Masevaux s’en donnent à cœur joie. Le tout dans une ambiance bon enfant autour d’un petit verre et d’une paire de viennoises. EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

