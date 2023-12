Soirées cabaret 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 1 décembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Les soirées se déroulent sur deux petites scènes, avec des numéros qui s’enchaînent. Cela va des petits ensembles instrumentaux, en passant par des sketches de Raymond Devos, du chant avec l’ensemble vocal, ou des solos accompagnés d’une guitare ou d’un piano. Les musiciens de la musique municipale s’en donnent à cœur joie. Le tout dans une ambiance bon enfant autour d’un petit verre et d’une paire de viennoises..

2024-01-12 fin : 2024-01-13 . EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The evenings take place on two small stages, with one act following another. These range from small instrumental ensembles, to Raymond Devos sketches, singing with the vocal ensemble, or solos accompanied by guitar or piano. The musicians of the municipal music band give it their all. All in a good-natured atmosphere over a drink and a pair of viennoises.

Las veladas se desarrollan en dos pequeños escenarios, con un acto tras otro. Estos van desde pequeños conjuntos instrumentales hasta sketches de Raymond Devos, pasando por el canto con el conjunto vocal o solos acompañados de guitarra o piano. Los músicos de la banda municipal lo dan todo. Todo ello en un ambiente de buen humor, tomando una copa y un par de viennoises.

Die Abende finden auf zwei kleinen Bühnen statt, auf denen eine Nummer auf die andere folgt. Das reicht von kleinen Instrumentalensembles über Sketche von Raymond Devos, Gesang mit dem Vokalensemble bis hin zu Soloauftritten mit Gitarren- oder Klavierbegleitung. Auch die Musiker der Stadtmusik haben ihre Freude daran. Das Ganze findet in einer kinderfreundlichen Atmosphäre bei einem Gläschen und einem Paar Wiener statt.

