Concert de Jacques STOTZEM 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 25 novembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Un concert de guitare virtuose, par un guitariste virtuose ! Jacques STOTZEM sera en concert au Casino du Cercle St Martin. Buvette sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:30:00. EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



A virtuoso guitar concert, by a virtuoso guitarist! Jacques STOTZEM will be in concert at the Cercle St Martin Casino. Refreshments on site.

¡Un concierto de guitarra de un guitarrista virtuoso! Jacques STOTZEM dará un concierto en el Casino del Cercle St Martin. Bar de refrescos in situ.

Ein virtuoses Gitarrenkonzert von einem virtuosen Gitarristen! Jacques STOTZEM wird im Casino des Cercle St Martin ein Konzert geben. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme de Masevaux