Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Soirée pour public averti et adulte ! Des chansonnettes et des blagounettes avec Flo, Benoît, Victor, Franz, Thiébaut et Phil. De vastes moments également pour refaire le monde avec sa tablée autour d’une planchette de charcuteries et de fromages accompagnée d’un verre de beaujolais..

2023-11-16 fin : 2023-11-17 . EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



An evening for mature audiences! Songs and jokes with Flo, Benoît, Victor, Franz, Thiébaut and Phil. There’s also plenty of time to catch up with friends and family over a platter of charcuterie and cheese, accompanied by a glass of Beaujolais.

¡Una velada para público maduro! Canciones y bromas con Flo, Benoît, Victor, Franz, Thiébaut y Phil. También habrá tiempo para ponerse al día con los amigos y la familia con una tabla de embutidos y quesos y una copa de Beaujolais.

Abend für ein sachkundiges und erwachsenes Publikum! Chansonette und Witze mit Flo, Benoît, Victor, Franz, Thiébaut und Phil. Es gibt auch viele Momente, in denen man mit seinem Tisch um eine Wurst- und Käseplatte und ein Glas Beaujolais herum die Welt neu erfinden kann.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme de Masevaux