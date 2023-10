Repas de la St Martin 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 11 novembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Repas à réserver et à emporter au profit de l’Association pour la Rénovation de l’Eglise. Au menu : Bouillon d’oie aux petits légumes; croûte aux champignons; cuisse de pintade farcie, chou rouge et spaetzles; assiette gourmande et café. Date limite de réservation : le 7 novembre..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 12:30:00. EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Meal to reserve and take away in aid of the Association pour la Rénovation de l’Eglise. Menu: Goose broth with baby vegetables; mushroom crust; stuffed guinea fowl leg, red cabbage and spaetzles; gourmet plate and coffee. Reservation deadline: November 7.

Comida para reservar y llevar a beneficio de la Association pour la Rénovation de l’Eglise. En el menú: caldo de oca con verduritas; costra de setas; pata de pintada rellena, lombarda y spaetzle; plato gastronómico y café. Fecha límite de reserva: 7 de noviembre.

Essen zum Reservieren und Mitnehmen zugunsten der Association pour la Rénovation de l’Eglise (Verein für die Renovierung der Kirche). Menü: Gänsebrühe mit kleinem Gemüse, Pilzkruste, gefüllte Perlhuhnkeule, Rotkohl und Spätzle, Feinschmeckerteller und Kaffee. Reservierungsschluss: 7. November.

