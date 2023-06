L’Odyssé d’Ulysse 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 10 juin 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Les Majorettes de Burnhaupt et environs vous propose leur 24ème Gala annuel. Petite restauration, buvette et pause « café gourmand » sur place. Réservations par téléphone..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Majorettes of Burnhaupt and surrounding area present their 24th annual Gala. Snacks, refreshments and « café gourmand » breaks on site. Reservations by telephone.

Las Majorettes de Burnhaupt y alrededores celebrarán su 24ª Gala anual. Pequeño catering, bar de refrescos y pausa « café gourmand » in situ. Reservas por teléfono.

Die Majoretten von Burnhaupt und Umgebung bieten Ihnen ihre 24. jährliche Gala an. Kleine Speisen, Getränke und eine Pause mit « café gourmand » vor Ort. Reservierungen per Telefon.

