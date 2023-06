Chasse au trésor dans les vignes au Domaine Sauvète 15, Route des Vignes Monthou-sur-Cher, 22 octobre 2022, Monthou-sur-Cher.

Monthou-sur-Cher,Loir-et-Cher

Chasse au trésor familiale. Au gré des indices laissés par le grand-père Roland à son fils Michel, vous arpenterez notre vignoble et tenterez de découvrir le secret de la cuvée perdue….

Mercredi 2022-10-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-31 . 9.5 EUR.

15, Route des Vignes

Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Family treasure hunt. Following the clues left by grandfather Roland to his son Michel, you will walk through our vineyard and try to discover the secret of the lost vintage…

Búsqueda del tesoro en familia. Siguiendo las pistas dejadas por el abuelo Roland a su hijo Michel, recorrerá nuestro viñedo e intentará descubrir el secreto de la cosecha perdida…

Schatzsuche in der Familie. Anhand der Hinweise, die Großvater Roland seinem Sohn Michel hinterlassen hat, durchstreifen Sie unseren Weinberg und versuchen, das Geheimnis der verlorenen Cuvée zu lüften…

