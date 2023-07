LE RUCHER DES VALLÉES – DE JULIS Patrice 15, Route des Hauts Chemins Faissault, 12 juillet 2023, Faissault.

Faissault,Ardennes

* Détails des produits : – Bonbons au miel – Gelée Royale – Hydromel – Madeleines au miel – Miel toutes fleurs – Pains d’épices – Pollen – produits dérivés OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR COMMANDE ET SUR RDV.

fin : . .

15, Route des Hauts Chemins

Faissault 08270 Ardennes Grand Est



* Products detail : – Honey candies – Royal Jelly – Mead – Honey Madeleines – Honey all flowers – Spice Bread – Pollen – Derivative products OPEN ALL YEAR ON ORDER AND BY APPOINTMENT

* Detalles de los productos : – Caramelos de miel – Jalea real – Aguamiel – Magdalenas de miel – Miel de todas las flores – Pan de especias – Polen – Subproductos ABIERTO TODO EL AÑO POR PEDIDO Y CON CITA

* Produktdetails: – Honigbonbons – Gelee Royale – Met – Honigkuchen – Honigblütenhonig – Lebkuchen – Pollen – verwandte Produkte GANZJÄHRIG AUF BESTELLUNG UND NACH VERANSTALTUNG GEÖFFNET

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme