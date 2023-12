Portes Ouvertes Hivernales 15 Route de Villiers Charly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00 Portes ouvertes hivernales au domaine Léguillette Romelot on y court #Champagne #Ratafia #VisitedeCave #Artisanslocaux #Wine #Dégustation #LéguilletteRomelot #ArtisanVigneron #ValléedelaMarneOuest #Christmas #Noël #PlaisirsRaffinés.

Portes Ouvertes Hivernales du Domaine pour Noël. Au Programme:

– Dégustation de nos Champagnes

– Dégustation de nos Ratafias

– Visite de Cave

– Ateliers Dégustation dans le Noir

– Artisans Locaux (Miel, Bière, Mode, Fruits exotiques et Bougie Partylite). 0 .

15 Route de Villiers

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France

