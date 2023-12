Cet évènement est passé Découvertes Sensorielles en duo dans le Noir 15 Route de Villiers Charly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Aisne



La Maison de Champagne Léguillette-Romelot vous propose un atelier « Découvertes Sensorielles en duo dans le Noir », au beau milieu de nos bouteilles qui vieillissent paisiblement. Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion de déguster à deux, 3 champagnes sélectionnés par nos soins pour mettre vos sens en éveil ? Possibilité de prendre des groupes à partir de 3 personnes, pour cela n’hésitez pas à nous contacter. (prévoir des vêtements adaptés aux températures fraîches : 12°C – 55°F en cave) 79 .





