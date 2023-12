Jeu de Piste XXL – À la Découverte du Clos du Mont-Dorin, une création LÉGUILLETTE-ROMELOT 15 Route de Villiers Charly-sur-Marne, 1 janvier 2023, Charly-sur-Marne.

Charly-sur-Marne Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 17:00:00

#Champagne #Wine #ValléedelaMarne #Jeu #Jeudepiste #ArtisanVigneron #Vigne #Vigneron.

Nous vous proposons, au cours de cette activité inédite, une immersion au cœur de la Champagne, en Vallée de la Marne et au sein même de notre Domaine – Le Clos du Mont-Dorin.

Ce rallye interactif vous mènera à la découverte de notre propriété et de notre vignoble, de notre famille et de son Histoire.

Vous aurez pour guide M. Emile Morlot – ancien Député-Maire de Charly-sur-Marne dans les années 1900 et grand Homme de la Champagne – que vous apprendrez à connaître durant votre escapade champenoise !

Le but : scanner chaque QR-Code, éparpillés dans le Domaine et laissez vous guider pendant environ 60 minutes ??

Vous vous amusez en famille et entre amis au sein de notre Domaine Le Mont Dorin ???

– Uniquement sur réservation –

15 Route de Villiers

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France



