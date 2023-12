♪♫ Concert « Ouest » au Marvageur 15 Route de Véron Rosoy, 13 janvier 2024, Rosoy.

Rosoy Yonne

Début : 2024-01-13 21:30:00

fin : 2024-01-13

Depuis les années 1990, OUEST multiplie les concerts sur les scènes de Bourgogne et de l’hexagone.

Hier avec leurs compositions, un vinyle 33T, un CD et les premières parties de Jean-Louis Aubert, Trust, … etc. Aujourd’hui inspirés par Muse, U2, Kean, Shaka Ponk, Bruno Mars… et bien d’autres…

Ouest c’est plus de trois heures de musiques des trois dernières décénnies avec des standards Rock et Pop …

Leur signature : Un esprit concert … Une Rock plaisir et authentique …!

Entrée libre / Consommation requise

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation au 06.69.72.23.99

15 Route de Véron Le Marvageur de Rosoy

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



