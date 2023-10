Letzen’ Fascht : soirée autrichienne 15 route de Turckheim Ingersheim, 18 novembre 2023, Ingersheim.

Ingersheim,Haut-Rhin

Soirée Autrichienne : soirée dansante avec repas et ambiance assurée par le Obenheimer Express Band. Uniquement sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

15 route de Turckheim

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est



Austrian evening: dance, dinner and entertainment by the Obenheimer Express Band. Reservations required.

Noche austriaca: fiesta de baile con comida y actuación en directo de la Obenheimer Express Band. Reserva obligatoria.

Österreichischer Abend: Tanzabend mit Essen und Stimmung durch die Obenheimer Express Band. Nur mit Reservierung.

