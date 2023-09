WEEK-END EN FAMILE – SPECTACLE ROBOT 15 Route de manom Thionville, 8 juin 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Par la Compagnie Chamar Bell Clochette

Quel charivari dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Tout est sens dessus – dessous. Que s’est-il passé ? Au milieu de ce grand bazar aux mille objets, nos deux mécaniciens s’activent pour redonner vie à M. Robot, avec une poésie comique qui n’est pas sans rappeler le burlesque de Monsieur Hulot. Peu à peu les objets s’animent et réagissent avec malice… Une délicieuse performance mécanico-objecto-musicale.

Dès 3 ans. Tout public

Samedi 2024-06-08 17:45:00 fin : 2024-06-08 16:00:00. 5 EUR.

15 Route de manom Nest (Site du Théâtre en Bois)

Thionville 57100 Moselle Grand Est



By Compagnie Chamar Bell Clochette

What a hullabaloo in the Rouge et Bleu workshop! Everything is turned upside down. What’s happened? In the midst of this mess of a thousand objects, our two mechanics are busy bringing Mr. Robot back to life, with a comic poetry reminiscent of the burlesque of Monsieur Hulot. Little by little, the objects come to life and react with mischief… A delightful mechanical-objective-musical performance.

Ages 3 and up

Por Compagnie Chamar Bell Clochette

¡Qué alboroto en el taller Rouge et Bleu! Todo está patas arriba. ¿Qué ha ocurrido? En medio de este lío de mil objetos, nuestros dos mecánicos se afanan en devolver la vida a Mr Robot, con una poesía cómica que recuerda al burlesque de Monsieur Hulot. Poco a poco, los objetos cobran vida y reaccionan con picardía… Un delicioso espectáculo mecánico-objetivo-musical.

A partir de 3 años

Von der Compagnie Chamar Bell Clochette

Was für ein Chaos in der Werkstatt von Rouge et Bleu! Alles ist auf den Kopf gestellt. Was ist passiert? Inmitten dieses großen Durcheinanders mit tausend Gegenständen machen sich unsere beiden Mechaniker daran, Herrn Roboter wieder zum Leben zu erwecken, mit einer komischen Poesie, die an die Burleske von Monsieur Hulot erinnert. Nach und nach erwachen die Objekte zum Leben und reagieren mit Schalk… Eine köstliche mechanisch-objektiv-musikalische Performance.

Ab 3 Jahren

