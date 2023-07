SPECTACLE – ILLUSIONS 15 Route de Manom Thionville, 12 mars 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Il était une fois l’amour (ou pas).

C’est la troisième fois que Yordan Goldwaser met en scène l’auteur russe Ivan Viripaev, né en 1974, virtuose des méandres de la psyché humaine. Sur scène, deux femmes et deux hommes, dans la trentaine, qui racontent l’histoire de deux couples plus âgés, à la longévité amoureuse édifiante : Dennis et Sandra, Albert et Margaret. L’un, sur son lit de mort, remercie son épouse pour l’amour intense et réciproque qu’ils ont partagé. Mais voilà que les récits des autres protagonistes, contradictoires, nous font réévaluer l’histoire, que le tableau idyllique se fendille. Entre affirmations et affabulations, nous voilà perdus dans un dédale où la « vérité » des sentiments ne cesse de se dérober. Avec ce texte d’une redoutable acuité, composé uniquement de récits adressés au public et faisant alterner les époques de manière à se jouer de toute linéarité temporelle, Viripaev brouille nos certitudes. Les comédiens, exceptionnels, font briller de tous leurs feux les mille et une facettes de ce fascinant polar psychologique.. Tout public

Mercredi 2024-03-12 19:00:00 fin : 2024-03-13 . 15 EUR.

15 Route de Manom Théâtre en Bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Once upon a time, there was love (or not).

This is the third time that Yordan Goldwaser has directed the Russian author Ivan Viripaev, born in 1974, a virtuoso of the twists and turns of the human psyche. On stage, two women and two men, in their thirties, tell the story of two older couples, with edifying longevity in love: Dennis and Sandra, Albert and Margaret. One, on his deathbed, thanks his wife for the intense, reciprocal love they shared. But then the contradictory accounts of the other protagonists make us reassess the story, and the idyllic picture cracks. Between assertions and affabulations, we find ourselves lost in a maze where the « truth » of feelings keeps slipping away. Viripaev’s fearsomely acute text, composed entirely of recitals addressed to the audience, alternates episodes in such a way as to play with all temporal linearity, blurring our certainties. The exceptional actors bring out the best in the thousand and one facets of this fascinating psychological thriller.

Érase una vez el amor (o no).

Es la tercera vez que Yordan Goldwaser dirige al dramaturgo ruso Ivan Viripaev, nacido en 1974 y virtuoso de los vericuetos de la psique humana. Sobre el escenario, dos mujeres y dos hombres en la treintena cuentan la historia de dos parejas mayores con una edificante longevidad en el amor: Dennis y Sandra, Albert y Margaret. Uno de ellos, en su lecho de muerte, agradece a su esposa el amor intenso y mutuo que compartieron. Pero los relatos contradictorios de los otros protagonistas nos hacen replantearnos la historia, y el cuadro idílico se resquebraja. Entre afirmaciones e invenciones, nos encontramos perdidos en un laberinto donde la « verdad » de los sentimientos no deja de escurrirse. Con este texto espantosamente agudo, compuesto en su totalidad de recitales dirigidos al público y alternando episodios de tal manera que se burla de cualquier linealidad temporal, Viripaev desdibuja nuestras certezas. Los actores son excepcionales, sacando lo mejor de las mil y una facetas de este fascinante thriller psicológico.

Es war einmal die Liebe (oder auch nicht).

Es ist das dritte Mal, dass Yordan Goldwaser den 1974 geborenen russischen Autor Ivan Viripaev inszeniert, einen Virtuosen, der die Windungen der menschlichen Psyche kennt. Auf der Bühne stehen zwei Frauen und zwei Männer in den Dreißigern, die die Geschichte von zwei älteren Paaren erzählen, die eine lange und erbauliche Liebesgeschichte hinter sich haben: Dennis und Sandra, Albert und Margaret. Der eine bedankt sich auf dem Sterbebett bei seiner Frau für die intensive und gegenseitige Liebe, die sie geteilt haben. Doch die widersprüchlichen Erzählungen der anderen Protagonisten lassen uns die Geschichte neu bewerten und das idyllische Bild bekommt Risse. Zwischen Behauptungen und Fabulationen verlieren wir uns in einem Labyrinth, in dem die « Wahrheit » der Gefühle immer wieder entgleitet. Viripaevs Text, der nur aus Erzählungen besteht, die an das Publikum gerichtet sind, und in dem sich die Episoden abwechseln, so dass jede zeitliche Linearität aufgehoben wird, ist von erschreckender Schärfe und verwirrt unsere Gewissheiten. Die außergewöhnlichen Schauspieler lassen die tausend und eine Facette dieses faszinierenden psychologischen Krimis in vollem Glanz erstrahlen.

